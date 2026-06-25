Frauen in Russlands GefängnissenJetzt kostenlos streamen
INSIDE RUSSLAND
Folge vom 25.06.2026: Frauen in Russlands Gefängnissen
61 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
In Russland gibt es 35 Straflager für Frauen. Hinter Mauern und Sperrringen aus Stacheldraht, überwacht von Videos und Bewegungsmeldern sitzen Kleinkriminelle zusammen mit Mörderinnen ein. Mehrmals täglich kontrollieren Wachen, ob die Zäune beschädigt wurden oder jemand womöglich einen Ausbruch vorbereitet. WELT-Reporter Christoph Wanner hat einen Blick ins Innere der Lager geworfen und zeigt den Alltag der weiblichen Strafgefangenen in ihren Wohn- und Arbeitsbaracken.
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Genre:Dokumentation, Politik, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt