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Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums

Star Trek erobert das Kino

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 03.09.2026
Star Trek erobert das Kino

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Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums

Folge 4: Star Trek erobert das Kino

41 Min.Folge vom 03.09.2026Ab 12

Die Doku-Reihe "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums" blickt zurück auf eine bewegende Geschichte. Ein Jahrzehnt nachdem die Serie beendet wurde, schafft es der Spielfilm 1979 das Franchise neu zu beleben.

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