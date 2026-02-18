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Interior Intim

Von Grundriss-Check-Ups bis Bungalow-Liebe, Mit: Franziska Kanani

Talk? Now!Staffel 1Folge 5vom 18.02.2026
Von Grundriss-Check-Ups bis Bungalow-Liebe, Mit: Franziska Kanani

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Folge 5: Von Grundriss-Check-Ups bis Bungalow-Liebe, Mit: Franziska Kanani

32 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser neuen Folge von Interior intim begrüßt Host Sandra Kuhn die erfolgreiche Innenarchitektin Franziska Kanani endlich live bei sich im Wohnzimmer in Mettmann. Nach langem Termin-Suchen haben es die beiden vollbeschäftigten Workingmoms geschafft, sich für die Podcastaufzeichnung zusammenzusetzen – und das Warten hat sich gelohnt.

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