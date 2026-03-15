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Into the Wild: Indien

Teenager in der Wüste

Blue AntStaffel 1Folge 6vom 15.03.2026
Teenager in der Wüste

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Into the Wild: Indien

Folge 6: Teenager in der Wüste

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Doku-Serie bietet Einblicke in die Herausforderungen und Schönheiten des indischen Tierreichs. Es werden Wildtiere gezeigt, die um ihr Überleben kämpfen, sowie verschiedene Tiermütter, die ihre Jungen aufziehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

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