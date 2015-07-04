Zum Inhalt springenBarrierefrei
Invasion

Heuschrecken

Staffel 1Folge 1vom 04.07.2015
Heuschrecken

Invasion

Folge 1: Heuschrecken

47 Min.Folge vom 04.07.2015Ab 6

Ist die Erde zu klein, um alle menschlichen und tierischen Bewohner zu versorgen? Fest steht: Der Verteilungskampf um Nahrung hat bereits begonnen. So gehören Heuschreckenplagen seit biblischen Zeiten zu den größten Bedrohungen der Menschheit. Ebenfalls höchst gefräßig sind Zitrus-Blattflöhe. Sie befallen Orangen- und Zitronenbäume und machen deren Früchte ungenießbar. Nicht zuletzt stellen Mäuse ein gewaltiges Problem dar. Jahr für Jahr vernichten sie rund ein Viertel der Weltgetreideernte.

Invasion
Doku über
Invasion

Invasion

