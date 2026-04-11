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Island Life - Traumhaus gesucht

Mein perfekter Rasen

HGTVFolge vom 11.04.2026
Mein perfekter Rasen

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 11.04.2026: Mein perfekter Rasen

22 Min.Folge vom 11.04.2026

Eine Lehrerin und ein Lehrer wollen ihre enge Wohnung in New Jersey gegen ein großzügiges Haus mit Südstaaten-Charme auf Hilton Head Island, South Carolina, tauschen. Sie träumen von Blick auf einen Golfplatz, ausreichend Platz für Familie und Gäste – und einem Zuhause, das auch Platz für seine umfangreiche Sportsammlung-Leidenschaft bietet.

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