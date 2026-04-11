Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 11.04.2026: Mein perfekter Rasen
22 Min.Folge vom 11.04.2026
Eine Lehrerin und ein Lehrer wollen ihre enge Wohnung in New Jersey gegen ein großzügiges Haus mit Südstaaten-Charme auf Hilton Head Island, South Carolina, tauschen. Sie träumen von Blick auf einen Golfplatz, ausreichend Platz für Familie und Gäste – und einem Zuhause, das auch Platz für seine umfangreiche Sportsammlung-Leidenschaft bietet.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 18-19: Warner Bros. Discovery, Inc.