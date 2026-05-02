Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 02.05.2026: Hauptsache Platz!
22 Min.Folge vom 02.05.2026
Nach einem neuen Job in Folly Beach zieht eine Navy-Veteranin mit ihrem Mann und ihren vier Kindern nach James Island in South Carolina. Gesucht wird ein Zuhause mit viel Platz im Haus und vor allem draußen, damit Kinder und Hund sich frei bewegen können. Für die Familie zählt vor allem eines: ein Garten, der dem turbulenten Alltag standhält.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.