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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Elfe backt Karatekekse

HGTVFolge vom 22.10.2022
Elfe backt Karatekekse

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 22.10.2022: Elfe backt Karatekekse

22 Min.Folge vom 22.10.2022

James kaufte jahrelang Rubbellose. Das 1-Millionen-Dollar-Los rubbelte allerdings seine Frau Jackie frei, die fast nie spielte. Da sie in einem Traumhaus ohne Hypothek leben möchten, möchte das glückliche Gewinnerpaar mit ihrer Tochter von San Francisco nach Georgia, Atlanta, ziehen. David Bromstad war schon mal in der Stadt und weiß, was für großartige Häuser man dort für sein Geld bekommen kann. Deshalb sollte es ein Kinderspiel werden, eine bezugsfertige und charmante Immobilie mit drei Schlafzimmern, drei Bädern und einem großen Garten zu bekommen. Wäre bloß der Markt nicht so hiesig…

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