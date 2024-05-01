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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

5 Millionen für den Ruhestand

HGTVFolge vom 01.05.2024
5 Millionen für den Ruhestand

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 01.05.2024: 5 Millionen für den Ruhestand

23 Min.Folge vom 01.05.2024

Gastgeber David Bromstad begleitet das glückliche Lotteriepaar Susie und Steve auf ihrer Suche nach dem perfekten Zuhause. Mit einem Budget von 1,2 bis 1,3 Millionen Dollar erkunden sie die atemberaubende Landschaft von Hawaii. Bromstad führt sie ...

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