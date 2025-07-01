Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 01.07.2025: Ein liebevolles Zuhause
23 Min.Folge vom 01.07.2025
Ein Paar kann sein Glück kaum fassen: Mit einem Rubbellos gewinnen sie eine Million Dollar und sind nun bereit, ihr erstes Eigenheim zu kaufen – und zwar in Rocky Mount, North Carolina. Die Stadt hat nicht nur geschichtliche Bedeutung, sondern auch einige charmante Häuser mit Geschichte in petto. David begleitet das Paar bei der spannenden Suche nach einem Zuhause mit Charakter und Seele.
