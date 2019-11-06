Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Jedes Kilo zählt!
Folge 4
Die ersten Erfolge haben die Langeooger erzielt und gemeinsam schon 100 Kilo abgenommen. Doch jetzt stoßen einige Teilnehmer an ihre Grenzen. Außerdem werden immer nur Radfahren und Walken auch langsam öde. Fitnesscoach Michael sieht die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen und steigt mit Vanessa, Kevin, Sven und Carlson in den Boxring. Ernährungsberaterin Kathrin widmet sich dagegen einem ihrer besonders schweren Fälle ... Rechte: kabel eins
