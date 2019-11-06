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Jedes Kilo zählt!

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
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Folge 6

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Jedes Kilo zählt!

Folge 6: Folge 6

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Sie walken und joggen, spielen Fußball, rackern im Kraftraum und am Strand: 21 Insulaner auf Langeoog im ostfriesischen Wattenmeer lassen nichts aus im Kampf gegen ihre Pfunde. Jetzt müssen sie noch mal richtig Gas geben, und dazu werden harte Geschütze aufgefahren: Fitness-Coach Michael Deminatus beobachtet die Damen per Fernglas beim Walken, und Ökotrophologin Katrin Helmers konfrontiert ihren schwersten Fall mit Fotos von kranken Organen ... Rechte: kabel eins

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Jedes Kilo zählt!

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