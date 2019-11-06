Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
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Jedes Kilo zählt!
Folge 6: Folge 6
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Sie walken und joggen, spielen Fußball, rackern im Kraftraum und am Strand: 21 Insulaner auf Langeoog im ostfriesischen Wattenmeer lassen nichts aus im Kampf gegen ihre Pfunde. Jetzt müssen sie noch mal richtig Gas geben, und dazu werden harte Geschütze aufgefahren: Fitness-Coach Michael Deminatus beobachtet die Damen per Fernglas beim Walken, und Ökotrophologin Katrin Helmers konfrontiert ihren schwersten Fall mit Fotos von kranken Organen ... Rechte: kabel eins
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Jedes Kilo zählt!
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
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