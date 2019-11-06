Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Nur noch zwei Wochen haben 21 Bewohner von Langeoog für ihr ambitioniertes Vorhaben: gemeinsam abzunehmen. Ernährungsberaterin Kathrin Helmers und Personaltrainer Michael Deminatus hatten 243 Kilo als realistisches Ziel für die Gruppe errechnet. Doch kurz vorm Einbiegen auf die Zielgerade bricht bei den Langeoogern Torschlusspanik aus. Denn noch sind sie ein ganzes Stück vom Fünf-Zentner-Ziel entfernt, und drei Viertel der Zeit sind schon vorbei ... Rechte: kabel eins

