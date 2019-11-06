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Jedes Kilo zählt!

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
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Folge 8

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Jedes Kilo zählt!

Folge 8: Folge 8

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein letztes Mal messen die Experten bei der Bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) Körperfett, Muskelmasse und Wasserwerte ihrer Abnehm-Schützlinge. Und ein letztes Mal folgt der große Moment: das gemeinsame Wiegen. Jetzt entscheidet sich, wie viele Kilos die Langeooger in den letzten drei Monaten abtrainieren konnten und wie viel Geld sie am Ende gewonnen haben. Ihre heimliche Hoffnung: Es sind mehr als die 250 Kilogramm, die sie sich am Anfang vorgenommen haben ... Rechte: kabel eins

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