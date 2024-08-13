JENKE. CRIME. Die Macht der KartelleJetzt kostenlos streamen
JENKE. CRIME.
Folge vom 13.08.2024: JENKE. CRIME. Die Macht der Kartelle
Folge vom 13.08.2024
Korruption. Kokain. Kriminalität. Jenke von Wilmsdorff wagt den Schritt an die Wiege des globalen Drogenhandels und blickt hinter die Kulissen des mexikanischen Kartell-Imperiums: Wie groß ist die Macht der Kartelle wirklich? Welche Folgen haben ihre Aktivitäten für uns in Deutschland? Wie sieht der Alltag im blutigen Regime der Drogenbosse aus? "JENKE. CRIME" gibt exklusive und beklemmende Einblicke hinter die schillernde Fassade des Urlaubslandes Mexikos.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
