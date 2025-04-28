Zum Inhalt springenBarrierefrei
JENKE. Live. Der Talk danach

ProSiebenFolge vom 28.04.2025
50 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12

Direkt nach der Ausstrahlung von "JENKE. Experiment. Unsterblich: Wollen wir für immer leben?" sprechen Jenke, Jánik und Dr. Andrea Gartenbach mit Viviane Geppert darüber, was sie aus diesem Experiment in ihren Alltag mitgenommen haben.

