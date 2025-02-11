JENKE. REPORT. Baustelle Deutschland: Wer repariert unser Land?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.02.2025: JENKE. REPORT. Baustelle Deutschland: Wer repariert unser Land?
Folge vom 11.02.2025
Verspätete Züge, schlechte Straßen und marode Brücken, eine schrumpfende Wirtschaft und unübersichtliche Bürokratie - kurz vor der Bundestagswahl steht "Made in Germany" immer häufiger für Chaos und mangelnde Effizienz. Jenke von Wilmsdorff legt den Finger in die Wunde und widmet sich unseren größten Baustellen: Verkehr, Digitalisierung und Medizinische Versorgung. Er spricht mit Menschen an der Basis, sucht nach Lösungen und fragt, warum es im europäischen Ausland besser klappt.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2023
