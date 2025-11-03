JENKE. REPORT. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?Jetzt kostenlos streamen
JENKE. REPORT.
Folge vom 03.11.2025: JENKE. REPORT. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?
90 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Millionen Menschen träumen vom schnellen Reichtum - und genau diesem Traum widmet Jenke von Wilmsdorff seinen Report. Im Internet werden Daytrading, Dropshipping oder Kryptowährungen als sichere Wege zu großem Geld beworben. Wem kann man trauen? Wie sicher sind solche Modelle? Lohnt es, sein Geld mit Tipps von Social Media zu investieren?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben