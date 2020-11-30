Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JENKE.

JENKE. Das Schönheits-Experiment

ProSiebenFolge vom 30.11.2020
JENKE. Das Schönheits-Experiment

JENKE. Das Schönheits-ExperimentJetzt kostenlos streamen

JENKE.

Folge vom 30.11.2020: JENKE. Das Schönheits-Experiment

98 Min.Folge vom 30.11.2020Ab 12

Für immer jung - aber zu welchem Preis? Für "JENKE." wird sich Jenke von Wilmsdorff einem Experiment stellen, das unter die Haut geht. Er will in 100 Tagen 20 Jahre jünger aussehen. Geht das? Keine Fältchen, Tränensäcke oder Zeichen des Alterns. Stattdessen straffe Haut, makelloser Teint. Das Streben nach ewiger Jugend und Schönheit lässt Menschen auf die schmerzhaftesten Methoden zurückgreifen. Welche hat den sichtbar stärksten Effekt gegen biologisches Altern? Bildrechte: ProSieben/Weber, Willi.

Alle verfügbaren Folgen