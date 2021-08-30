JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?Jetzt kostenlos streamen
JENKE.
Folge vom 30.08.2021: JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?
101 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12
Für "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?" verzichtet Jenke von Wilmsdorff auf seinen Besitz und lebt nur noch mit 100 Gegenständen. Wie viele Dinge besitzen wir, die uns gar nicht bewusst sind? Warum kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen? Und was passiert damit, wenn wir sie nicht mehr wollen? In seinem Experiment setzt Jenke sich gewohnt schonungslos ehrlich mit seinem eigenen und dem durchschnittsdeutschen Konsum auseinander.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© DPU GmbH