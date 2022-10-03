Zum Inhalt springenBarrierefrei
JENKE. Das Klima-Experiment: Sind wir noch zu retten?

ProSieben Folge vom 03.10.2022
JENKE. Das Klima-Experiment: Sind wir noch zu retten?

92 Min. Ab 12

Jenke von Wilmsdorff versetzt sich in einem neuen Selbstexperiment im Rahmen der "Green Seven Week" in ein Deutschland im Jahr 2050, wie es von Wissenschaftlern prophezeit wird - sollte der Klimawandel so fortschreiten wie bisher. Wie wirkt sich die Wasserknappheit auf unser tägliches Leben aus? Ist es aufgrund der Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit überhaupt noch möglich, sich 2050 tagsüber im Freien aufzuhalten?

