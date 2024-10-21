JENKE. Experiment. Alltagsdrogen. Wie gedopt ist Deutschland?Jetzt kostenlos streamen
JENKE.
Folge vom 21.10.2024: JENKE. Experiment. Alltagsdrogen. Wie gedopt ist Deutschland?
95 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Koffein, Ritalin, Psilocybin - kommen Glück und Erfolg heute aus der Pillenpackung? Der Druck in der Leistungsgesellschaft ist allgegenwärtig. Jenke von Wilmsdorff testet in seinem neuen Experiment unterschiedliche "Dopingmittel" für den Alltag ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DPU GmbH