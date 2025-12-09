Ein Sixties-Motel wird umgekrempeltJetzt kostenlos streamen
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 09.12.2025: Ein Sixties-Motel wird umgekrempelt
44 Min.Folge vom 09.12.2025
Dave und Jenny wagen sich an ihr bislang größtes Projekt – die Verwandlung eines alten Motels mit 24 Zimmern in ein modernes Refugium am See. Nur 45 Tage bleiben ihnen, um das Gebäude zu sanieren und neu zu gestalten. Als die Besitzenden kurz vor knapp noch zusätzliche Wünsche äußern, wird die Renovierung zum Wettlauf gegen die Zeit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.