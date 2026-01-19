Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 5vom 19.01.2026
44 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6

Kurz nachdem sich das Ehepaar Kimberly und Darren ein Haus gekauft hat, verstirbt Kimberlys Mann an Krebs. Sechs Jahre nach seinem Tod will die Witwe das Anwesen für sich und ihre beiden Söhne renovieren lassen. Jenny und Dave sind gerührt von der tragischen Geschichte und wollen Kimberly helfen, ihren Traum von einem schönen Zuhause zu verwirklichen.

