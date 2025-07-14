Jersey Shore
Folge 19: Nach der Show 611
20 Min.Ab 16
Willkommen in Seaside Heights, New Jersey - wo der Sommer heiß ist und das Drama nie schläft. In "Jersey Shore" treffen acht junge Erwachsene auf Sonne, Strand, Flirts und jede Menge Chaos. Zwischen Clubnächten, Liebesdramen und Self-Tanning zeigt sich: Hinter Haargel und Sixpacks steckt mehr, als man denkt.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.