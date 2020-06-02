Joko und Klaas gegen Profi-Fußballer und ProfikochJetzt ohne Werbung streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 5: Joko und Klaas gegen Profi-Fußballer und Profikoch
113 Min.Folge vom 02.06.2020Ab 12
Für Joko und Klaas geht es zum vorerst letzten Mal um 15 Minuten Sendezeit. ProSieben hat wie immer etwas dagegen und lässt die beiden ordentlich sitzen, stehen und strecken! Ob Joko und Klaas diesen Prüfungen gewachsen sind? Heute sind mit von der Partie: René Adler, Timo Hildebrand und Frank Rosin.
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen