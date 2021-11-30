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Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 7

ProSieben FUNStaffel 4Folge 7vom 30.11.2021
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Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 7: Folge 7

130 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12

15 Live-Sendeminuten? Oder Dienst ganz nach den Vorstellungen ihres Arbeitgebers? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern als Angestellte wieder das gesamte Universum der roten Sieben heraus. ProSieben hat sich eine Auswahl der besten Künstler:innen zur Seite gestellt, um gegen Joko und Klaas in den einzelnen Spielrunden zu siegen.

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