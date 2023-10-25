Joko & Klaas arbeiten einen Tag lang als Tierpfleger im ZooJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas im Zoo
Folge 1: Joko & Klaas arbeiten einen Tag lang als Tierpfleger im Zoo
11 Min.Folge vom 25.10.2023
Nachdem Joko und Klaas gegen ihren Arbeitgeber verloren haben, haben sie nun die Pflicht und das Privileg, eine Dokumentation im Zoo zu drehen. Dabei lernen sie nicht nur viel über die Tiere, die dort leben, sondern auch über die Tätigkeit als Tierpfleger.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas im Zoo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben