Jonestown - Massenselbstmord einer Sekte

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 09.11.2025
Im Belagerungszustand

Folge 3: Im Belagerungszustand

41 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

1978 macht sich der US-Kongressabgeordnete Leo Ryan auf den Weg nach Jonestown, da dort vermeintlich Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden. Einige Sektenmitglieder planen die Flucht aus der Horror-Siedlung, und Jim Jones sieht sich gezwungen, seine letzte Karte auszuspielen.

