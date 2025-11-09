Staffel 1Folge 3vom 09.11.2025
Jonestown - Massenselbstmord einer Sekte
Folge 3: Im Belagerungszustand
41 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
1978 macht sich der US-Kongressabgeordnete Leo Ryan auf den Weg nach Jonestown, da dort vermeintlich Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden. Einige Sektenmitglieder planen die Flucht aus der Horror-Siedlung, und Jim Jones sieht sich gezwungen, seine letzte Karte auszuspielen.
Genre:Dokumentation, Drama, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sundance Film Holdings LLC