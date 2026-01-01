Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 10: LA

22 Min.Ab 6

In LA wandern wir mit Wölfen, erhalten Einblicke in Ayurveda von Jay und genießen ein köstliches Essen von Karla. Marilia wagt einen abenteuerlichen Sprung aus einem Flugzeug und zeigt die Freiheit des Extremsports.

