Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Bianca sucht ihre leibliche Mutter - wird Julia in Peru eine Spur finden?

SAT.1Staffel 2Folge 4
Bianca sucht ihre leibliche Mutter - wird Julia in Peru eine Spur finden?

Bianca sucht ihre leibliche Mutter - wird Julia in Peru eine Spur finden?Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 4: Bianca sucht ihre leibliche Mutter - wird Julia in Peru eine Spur finden?

46 Min.Ab 12

Ursprünglich stammt die 32-jährige Bianca aus Peru. Als Baby wurde sie jedoch von deutschen Eltern adoptiert, da ihre verarmte leibliche Mutter Marina keine Möglichkeit sah, ihr Kind selbst großzuziehen. Nun will Bianca wissen, wo ihre Wurzeln sind. Julia Leischik begibt sich auf eine schwierige Suche in Südamerika. Außerdem hilft sie Andreas (52), seinen Sohn Marko (28) zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen