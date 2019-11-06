Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 11: Folge 11
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Schon lange hat Alicja keinen Kontakt mehr zu ihrem 27-jährigen Sohn Tyberiusz. Sie vermutet, dass er irgendwo in Deutschland lebt. Doch wo? Richard vermisst seinen Bruder Anthony. Angeblich lebt er in den USA. Kann Julia ihn aufspüren? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH