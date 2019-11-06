Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 11

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11

Folge 11Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 11: Folge 11

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Schon lange hat Alicja keinen Kontakt mehr zu ihrem 27-jährigen Sohn Tyberiusz. Sie vermutet, dass er irgendwo in Deutschland lebt. Doch wo? Richard vermisst seinen Bruder Anthony. Angeblich lebt er in den USA. Kann Julia ihn aufspüren? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen