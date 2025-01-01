Pamela und Michael suchen ihren SohnJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 5: Pamela und Michael suchen ihren Sohn
45 Min.Ab 12
Pamela und ihr krebskranker Mann Michael haben nur einen Wunsch: Sie wollen ihren Sohn Gordon wiedersehen. Der Junge wurde ihnen weggenommen und zur Adoption freigegeben, nachdem Michael versucht hatte aus der DDR zu fliehen. Anita vermisst ihren Zwillingsbruder. Die beiden stammen aus Madagaskar und wurden gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Für Julia beginnt eine schwierige Suche, denn Anita hat keinerlei Anhaltspunkte über seinen Verbleib.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH