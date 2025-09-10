Was wurde aus Kathrins Familie? Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Was wurde aus Kathrins Familie?
46 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Was wurde aus ihrer Familie? Diese Frage treibt Kathrin (44) seit langem um. Sie wendet sich an Julia Leischik, um ihre Mutter Dorothea (75) und ihren Bruder Andreas (50) wiederzusehen. Für sie ist Julia vielleicht die letzte Chance, ihren verlorenen Sohn wiederzufinden: Die betagte Maria (89) aus Österreich vermisst ihren Spross Michael (53). Sie weiß nur, dass er in den USA leben muss. Julia macht sich auf die Reise.
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH