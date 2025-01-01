Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben: Malgorzata sucht ihre Kinder

SAT.1Staffel 3Folge 4
Ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben: Malgorzata sucht ihre Kinder

Ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben: Malgorzata sucht ihre KinderJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 4: Ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben: Malgorzata sucht ihre Kinder

45 Min.Ab 12

Der Polin Malgorzata werden im Alter von 24 Jahren ihre beiden kleinen Kinder Adrian und Justina vom Jugendamt weggenommen und ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben. Heute ist Malgorzata 47 Jahre alt, lebt in Bayern und hofft darauf, ihre Kinder mit Julias Hilfe in Schweden zu finden ... Um den Vater von Rachel und Jennifer aufzuspüren, reist Julia nach Jamaika. Kann sie Robert und seine Töchter wieder zusammenbringen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen