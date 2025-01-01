Hammouda: Kann Julia ihn mit seinem Sohn zusammenführen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Hammouda: Kann Julia ihn mit seinem Sohn zusammenführen?
44 Min.Ab 12
Über 30 Jahre ist es her, dass Hammouda (61) seinen Sohn Daniel (33) zuletzt sah: Kurz nach dessen Geburt ging die Beziehung zu seiner Mutter auseinander, das Kind wurde später adoptiert. Hammoudas Töchter Jamila (30) und Samira (25) wollen ihren Vater wieder mit seinem Sohn zusammenführen. Marion und ihre drei Geschwister suchen hingegen nach ihrer Nichte und ihrem Neffen, die irgendwo in England leben sollen. Julia macht sich auf den Weg.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH