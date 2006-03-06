Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 101
43 Min.Folge vom 06.03.2006Ab 6
Der Schock sitzt tief, als Marie nun doch bestätigt, dass sie von Daniel ein Kind erwartet. Daniel erzählt Julia nichts davon. Julia macht sich Sorgen um ihre Mutter, denn es scheint, dass Christas Spielsucht wieder auszubrechen droht. Annabelle hat Marie offensichtlich auf ihre Seite gebracht und verlangt nun, dass sie um Daniel kämpft und zwar mit allen Mitteln. Als Daniel Julia beichtet, dass Marie von ihm schwanger ist, scheint wieder eine Welt für Julia zusammenzubrechen.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises