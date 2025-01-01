Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 3: Viva Côte d'Azur
48 Min.Ab 6
Der 29-jährige Steirer Matthias ist Österreichs erfolgreichster Poker-Spieler. Seine Leidenschaft zum Pokern entwickelte er bereits im Teenager-Alter. Heute spielt er mit den ganz Großen. Privat führt er ein bescheidenes Leben im Elternhaus mit seinem Vater. Weniger bescheiden und pompöser lebt der Käse-König Roland. Für ihn und seine Familie steht ein Kurzurlaub am Wörthersee am Programm, um es sich dabei richtig gut gehen zu lassen, egal welcher Preis dafür anfällt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
