Work hard, Party harderJetzt kostenlos streamen
Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 4: Work hard, Party harder
49 Min.Folge vom 24.01.2023Ab 6
Roland liebt es, im Rampenlicht zu stehen. Im Gegensatz zu seiner Frau, die bei Events eher im Hintergrund agiert. Doch das ist Roland nicht genug. Er will noch höher hinaus. Er denkt bereits an sein Leben nach dem Tod. Und: Bei Nadja und Jürgen steht eine Dinnerparty an. Dafür werden keine Kosten und Mühen gescheut. Für die Gäste wie unter anderem Starkoch Johann Lafer wird kein Geringerer als der ehemalige Chefkoch der Queen für das leibliche Wohl sorgen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Junges Geld - Uns gehört die Welt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4