Jungle Beat
Jungle Beat
Folge 1: Unfangbar/Kann dies nicht berühren/Ein grosses Herz
Dexter und Mirabelle erkunden gemeinsam eine Insel. Dabei entdecken sie eigenartige Fussspuren im Sand. Erschreckt befürchten die beiden, dass sich auf der Insel ein Ungeheuer herumtreibt. Die tatsächliche Erklärung ist aber viel harmloser. Um sich die Zeit zu vertreiben, entwickelt ein gelangweilter Fisch ein neues Spiel: Er erzeugt Luftblasen und versucht sie, in einer Muschel zu sammeln. Simon will mit einer Angel Fische fangen. Der Erfolg ist allerdings bescheiden, da er als Köder einen Korken benutzt, der nicht sinken kann. Ein Oktopus erspäht in weiter Ferne eine Muschel. Allen Bemühungen zum Trotz will es einfach nicht gelingen, sie zu ergattern. Doch Trost ist schnell gefunden. Rita liebt es, Bäume zu umarmen. Auch in Afrika geht sie dieser Leidenschaft bei jeder Gelegenheit nach. Nur dass sich der Baumstamm, an den sich Rita diesmal hochhantelt, bei näherer Betrachtung gar nicht als Pflanze entpuppt. Vielmehr scheint es sich um ein Elefantenbein zu handeln! Ehe sich Rita versieht, setzt sich der Dickhäuter auch schon in Bewegung. Ein erbaulicher Spaziergang im Grünen gerät für einen Elefanten zum Fiasko. Versehentlich tritt der naturverbundene Dickhäuter auf eine blühende Blume. Sie wiederzubeleben, darum dreht sich fortan sein ganzes Bemühen. Dumm nur, dass das Wetter ausgerechnet jetzt Kapriolen schlägt.
