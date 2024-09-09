Auf der Suche/Giraffe/Ein weiterer Ziegelstein an der WandJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 2: Auf der Suche/Giraffe/Ein weiterer Ziegelstein an der Wand
Rita und Mirabelle sammeln gemeinsam am Strand Muscheln. Auch wenn es Rita gar nicht passt, wandern ausnahmslos alle Muscheln am Ende in Mirabelles Sammelkasten. Wider Erwarten stellt sich schliesslich jedoch heraus, dass die ganze Arbeit umsonst gewesen ist. Nur ungern verlässt ein Krebs sein Zuhause, um auf Nahrungssuche zu gehen. Zu zahlreich sind schliesslich die Gefahren, die ringsherum auf ihn lauern. Es dauert eine Weile, bis er bemerkt, dass Algen nichts sind, vor dem man Angst haben muss. Im Nachhinein erweisen sie sich vielmehr als äusserst praktisch. Ein Gewitter spielt mit den Nerven der Giraffe verrückt. Affe findet sich in einem riesigen Dschungel hoch über den Wolken wieder.
