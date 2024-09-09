Cliffhanger/Boing Boing/Störung/Wilde BlumeJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 4: Cliffhanger/Boing Boing/Störung/Wilde Blume
Trunk hat es geschafft, sich in eine heikle Situation zu bringen. Sie versucht, ihre Blume zu retten, und hat sich irgendwie hoch zwischen zwei steinernen Türmen festgefahren, weit draussen in der Savanne. Munki eilt zur Rettung, aber als einer der Türme einstürzt, werden sie zurück in den Dschungel geschleudert und machen sich auf eine wilde und lächerliche Verfolgungsjagd, um die Blume zurückzubekommen Munki und Trunk entdecken eine geheimnisvolle Blume mit leuchtend pinkem Saft. Alles, was der Saft berührt, wird schlapp - Arme, Beine, Felsen, Bäume, einfach alles! Munki und Trunk haben eine Menge Spass beim Spielen mit der klebrigen Substanz. Aber als die Strausseneier von einem herabrollenden Felsen bedroht werden, entdecken Munki und Trunk, dass schlaffe Körper die Rettungsaktion erheblich schwieriger machen. Munki und Trunk rasen durch das hohe Gras. Die Luft ist trocken, und Munki lädt sich mit knisternder statischer Elektrizität auf, was sein Fell aufplustern lässt. Trockene Blätter werden von Munki angezogen, folgen ihm und bleiben an ihm haften. Er wird von Blättern durch den Dschungel gejagt. Wie wird er diesem seltsamen Phänomen entkommen? Munki sieht, wie sehr Trunk ihre Blume liebt, und möchte eine eigene Blume zum Pflegen haben. Trunk freut sich darauf, Munki das Gärtnern beizubringen, und er stellt sich als guter Schüler heraus - zu gut! Die Blume wird zu gross für seinen Ast, und sie braucht viel zu viel Erde und Wasser. Munki und Trunk müssen ein neues Zuhause für seine Pflanze finden - zum Glück haben die Bienen immer Platz für eine riesige Blume!
