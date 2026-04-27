Staffel 4Folge 11vom 27.04.2026
Du brichst die RegelnJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 11: Du brichst die Regeln
44 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Geordie Shore'-Star Nathan moderiert zusammen mit Chloe. Die Cousinen Becky und Kodi verursachen Chaos, die Freunde Josh und Jimmy gehen einander an, und 'Ex On The Beach'-Star Jack Devlin und sein Kumpel Andrew brechen die Regeln.
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Just Tattoo Of Us
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV