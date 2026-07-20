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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 4Folge 4vom 20.07.2026
Das Letzte, was ich will

Das Letzte, was ich willJetzt kostenlos streamen

Just Tattoo Of Us

Folge 4: Das Letzte, was ich will

43 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

In dieser Episode geht es um Joey Essex, den King von Essex, der gemeinsam mit Charlotte die Moderation übernimmt. Außerdem testen Sam und Chloe die Tragweite ihrer Liebe aus. Zoe und Becky sprechen unangenehmen Klartext miteinander.

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