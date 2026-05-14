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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 4Folge 5vom 14.05.2026
Wieder da

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Just Tattoo Of Us

Folge 5: Wieder da

44 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Charlottes Freund kehrt als Co-Moderator zurück, "Ex On The Beach"-Star Natalie Harris bekommt einen Denkzettel von ihrer Mutter verpasst. Tom und Rykard aus "Love Island" wollen sich reinlegen und die Freunde Josh und Wes brandmarken sich.

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