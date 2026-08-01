Der Mann, der zum Kaiju wurdeJetzt ohne Werbung streamen
Kaiju No. 8
Folge 1: Der Mann, der zum Kaiju wurde
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Hibino Kafka arbeitet für eine Firma, die nach dem erfolgreichen Kampf des Verteidigungskorps gegen aggressive Kaijus den Tatort reinigt und die Überreste der getöteten Wesen beseitigt. Sein einstiger Wunsch, ebenfalls dem Korps beizutreten, scheiterte am Eignungstest. Seine Freundin aus der Kindheit Ashiro Mina hingegen macht inzwischen Karriere an vorderster Front.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN