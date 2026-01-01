Kaiju No. 8
1 StaffelAb 16
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Kaiju No. 8
In einer Welt, die von brutalen Monstern - Kaijus genannt - heimgesucht wird, braucht die Menschheit besonderen Schutz. Das Verteidigungskorps nimmt den Kampf gegen die mächtigen Wesen auf. Doch neben dieser ruhmreichen Sondereinheit gibt es auch eine unauffällige Abteilung, die ebenfalls wichtige Arbeit leistet: Der Aufräumtrupp, der die Kadaver der besiegten Kaijus beseitigt. Hibino Kafka gehört dieser Unit an. Sein Traum ist jedoch, dem Korps beizutreten.
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
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