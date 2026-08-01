Kaiju No. 8
Folge 10: Enthüllung
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Der Kampf gegen Kaiju Nr. 10 verlangt Hoshina alles ab. Das Wesen ist übermächtig - es besitzt eine Stärke von 9,0. Der Vizekommandant kann das humanoide Kaiju nicht allein besiegen. Seine Schwerter können gegen das Riesenkaiju nichts ausrichten. Ashiro Mina und Kikoru eilen zu Hilfe und schalten mit vereinten Kräften das Monster aus. Die nächste Gefahr wartet aber bereits auf das Team und Kafka muss seine Tarnung aufgeben, um seine Kameraden zu retten.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN