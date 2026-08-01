Kaiju No. 8
Folge 12: Hibino Kafka
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Das Kaiju in Kafka gewinnt die Oberhand und stellt sich dem Kampf gegen Generaldirektor Shinomiya. Kurz bevor er seinen Vorgesetzten vor den Augen von dessen Tochter tötet, übernimmt Kafka die Kontrolle. Er will Kikoru beweisen, dass er seine Fähigkeiten steuern kann.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN