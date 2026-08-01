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Kaiju No. 8

Das Kaiju, das Kaijus zur Strecke bringt

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 01.08.2026
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Kaiju No. 8

Folge 2: Das Kaiju, das Kaijus zur Strecke bringt

23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Ichikawa Reno ist Kafkas neuer Kollege - und dennoch verbindet beide schon jetzt ein unglaubliches Geheimnis: Bei einem Arbeitseinsatz als Tatortreiniger werden die Männer von einem Kaiju angegriffen und landen im Krankenhaus. Dort taucht ein weiteres Kaiju auf und infiziert Kafka. Er mutiert und entwickelt enorme Kräfte. Obwohl er nur Gutes im Sinn hat, wird er nun vom Verteidigungskorps gejagt. Er muss seine zweite Identität geheim halten, wenn er überleben will.

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